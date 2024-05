Vier Tote beim Einsturz eines Gebäudes auf Mallorca

Palma de Mallorca: An der Strandpromenade der Inselhauptstadt ist ein Restaurant eingestürzt. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben. Spanische Medien gehen von rund 30 Verletzten aus. Mehrere Stockwerke des Gebäudes sollen eingestürzt sein. In den Trümmern könnten noch Menschen eingeschlossen sein. Das Ausgehviertel am Strand von Palma ist vor allem bei deutschen Touristen beliebt. Das Unglück ereignete sich im südlichen Abschnitt der Strandpromenade im Stadtteil S'Arenal.

