Vier Tote bei Hausbrand in Niederbayern

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Reisbach: Beim Brand eines Wohnhauses im Kreis Dingolfing-Landau sind in der Nacht drei Frauen und ein Baby ums Leben gekommen. 19 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, drei von ihnen wurden in Kliniken gebracht. Das Mehrfamilienhaus mitten im niederbayerischen Markt Reisbach geriet demnach gegen 2 Uhr in Brand. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Auf Twitter bitten sie darum, sich vom Brandgeschehen fernzuhalten. Die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Landshut hat Ermittlungen eingeleitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 09:00 Uhr