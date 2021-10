Vier Tote bei Hausbrand in Niederbayern

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Reisbach: Im Kreis Dingolfing-Landau sind drei Frauen und ein Baby bei einem Brand ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden weitere 23 Menschen verletzt. Drei der Verletzten mussten in umliegende Klinken gebracht werden. Wie es zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus in Reisbach kam, ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen. Noch aber sind die Löscharbeiten nicht abgeschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 08:00 Uhr