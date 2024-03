Vier Tote bei Brand in Solinger Altbau

Solingen: Bei einem Großbrand in Nordrhein-Westfalen sind am frühen Morgen vier Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich um eine Familie mit zwei Kindern. Neun Menschen wurden laut der Stadt Solingen mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer sei vermutlich im ersten Stock eines etwa 100 Jahre alten Hauses mit hölzernem Treppenhaus ausgebrochen und habe sich rasend schnell ausgebreitet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Holz-Treppenhaus rot glühend gebrannt, sagte der Einsatzleiter. Der Fluchtweg sei komplett weggebrannt. Mehrere Menschen seien aus Fenstern im Obergeschoss auf die Straße gesprungen. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 15:00 Uhr