Vier Tote bei Bootsunglück auf dem Lago Maggiore

Meldungsarchiv - 29.05.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Lisanza: Auf dem Lago Maggiore sind mindestens vier Menschen bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen. Nach einer nächtlichen Suchaktion von Tauchern wurde die letzte Leiche am frühen Morgen geborgen. Das 16 Meter lange Boot war gesten Abend verunglückt. An Bord hatten sich mehr als zwanzig Touristen und Besatzungsmitglieder befunden, als plötzlich kräftiger Wind aufkam und es zum Kentern brachte. Viele konnten sich selbst retten, indem sie zum Ufer schwammen, andere wurde von Booten gerettet, die in der Nähe waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2023 09:45 Uhr