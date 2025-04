Vier Tote bei Absturz von Seilbahn in Italien

Neapel: Beim Absturz einer Seilbahn in der Nähe der italienischen Großstadt sind vier Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen drei ausländische Urlauber. Nach Angaben der Bergwacht war das Kabel der Seilbahn gerissen. Die Gondel stürzte daraufhin in der Ortschaft Castellammare di Stabia in die Tiefe. In der Kabine befanden sich fünf Menschen, vier von ihnen starben, einer wurde schwer verletzt. Die Seilbahn führt auf den mehr als 1.100 Meter hohen Berg Monte Faito. Warum das Zugseil riss, ist noch unbekannt. Zum Zeitpunkt des Unglücks zog ein Unwetter mit starken Winden durch die Region. Starker Nebel erschwert die Bergungsarbeiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.04.2025 06:15 Uhr