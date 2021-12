Vier Teilnehmer der Schweinfurter Corona-Demo veruteilt

RKI meldet Tausende Impfungen auch über Weihnachten

Berlin: Auch an den Weihnachtsfeiertagen sind in Deutschland mehrere Tausend Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Nach Angaben des RKI wurden an Heiligabend rund 68.000 Dosen verabreicht, am ersten Weihnachtsfeiertag rund 35.000 und gestern rund 65.000. Insgesamt sind in Deutschland gut 58,9 Millionen Menschen zweifach geimpft oder haben die Einmalimpfung von Johnson & Johnson erhalten. Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, Generalmajor Breuer, sprach von einer herausragenden Leistung. Im rbb-Interview räumte er aber ein, dass die anvisierte Impfquote von 80 Prozent nicht wie geplant bis zum 7. Januar erreicht werden kann. Laut Breuer ist genügend Impfstoff vorhanden, um das neue Ziel weiterer 30 Millionen Impfungen bis Ende Januar zu schaffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2021 15:00 Uhr