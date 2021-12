Vier Teilnehmer der Schweinfurter Corona-Demo verurteilt

Nachrichtenarchiv - 27.12.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schweinfurt: Das Amtsgericht hat vier Teilnehmer der gestrigen Corona-Demonstration verurteilt. Das Gericht befand die drei Männer und eine Frau unter anderem des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung schuldig. Drei Angeklagte erhielten Bewährungsstrafen zwischen sechs und zwölf Monaten. Ein Vierter bekam eine Geldstrafe von 1.600 Euro. Zu der nicht angemeldeten Demonstration in Schweinfurt waren 2.500 Menschen erschienen, die zum Teil kleine Kinder dabei hatten. Eine Vierjährige kam in Kontakt mit Pfefferspray und musste ambulant behandelt werden. Gegen die Mutter wurde Anzeige erstattet. Sie hatte versucht, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Bayerns Innenminister Herrmann nannte das Verhalten der Frau unverantwortlich. Am Abend hat auch in Bamberg eine Kundgebung begonnen, die sich vor allem gegen eine Impf-Pflicht richtet. Dem Protest-Zug haben sich nach Polizei-Angaben gut 2.000 Menschen angeschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2021 21:00 Uhr