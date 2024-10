Vier Siege für deutsche Mannschaften in europäischen Wettbewerben

Istanbul: In der Fußball Europa League hat Eintracht Frankfurt auswärts bei Beşiktaş Istanbul 3:1 gewonnen. Die TSG Hoffenheim gewann zuhause gegen Dynamo Kiew mit 2:0. In der Conference League gewann der 1. FC Heidenheim 2:1 gegen Olimpija Ljubljana. Und die Basketballer des FC Bayern gewannen in der EuroLeague ihr erstes Spiel in der neuen SAP Arena mit 97:89 gegen Real Madrid.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2024 03:00 Uhr