Vier Schwerverletzte bei Gondelabsturz in Österreich

Oetz: Bei dem Absturz einer Achtergondel im österreichischen Skigebiet Hochoetz sind nach Angaben der Polizei außer den vier Verletzten keine weiteren Passagiere zu Schaden gekommen. Alle anderen Skifahrer hätten die Gondeln sicher in Richtung Berg- oder Talstation verlassen können. Die Gondel der Acherkogelbahn in Tirol war am späten Vormittag abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Baum auf das Seil der Bergbahn gefallen. Über die Identität der Opfer, die schwer verletzt wurden, ist bislang nichts bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 14:45 Uhr