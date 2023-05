Vier russische Konsulate in Deutschland müssen schließen

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz und Macron wollen im Kosovo vermitteln

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Staatspräsident Macron wollen im Kosovo-Konflikt vermitteln. Morgen werden beide Regierungschefs in Moldawien erwartet, um sich mit den Spitzen der Konfliktparteien zu treffen. Wie Regierungssprecher Hebestreit mitteilte, finden die Gespräche am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Chisinau statt. An dem Krisentreffen nehmen unter anderem der serbische Präsident Vucic und seine Amtskollegin aus dem Kosovo, Osmani, teil. Der Konflikt zwischen Serben und Albanern im Kosovo war zuletzt erneut eskaliert. Teile der serbischen Minderheit hatten die Kommunalwahlen Ende April boykottiert und im Anschluss mehrere Rathäuser blockiert. Bei Ausschreitungen sind am vergangenen Montag 30 Nato-Soldaten verletzt worden. Deutsche waren nicht darunter.

