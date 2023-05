Vier russische Konsulate in Deutschland müssen schließen

Meldungsarchiv - 31.05.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der diplomatische Streit zwischen Deutschland und Russland spitzt sich zu. Als Reaktion auf die Beschränkungen für deutsche Diplomaten und Kulturvertreter entzieht die Bundesregierung einem Großteil der russischen Konsulate die Lizenz. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mitteilte, müssen vier der fünf russischen Vertretungen bis zum Ende des Jahres schließen. Russland werde nur noch die Botschaft in Berlin und ein Konsulat betreiben können. Gleichzeitig stehen auch die deutschen Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk vor der Schließung. Weil Russland die Zahl der deutschen Staatsbediensteten auf 350 Personen begrenzt hatte, könnten die Vertretungen nicht mehr konsularisch betreut werden, hieß es in Berlin. Von der Obergrenze betroffen sind auch Kulturinstitute und Schulen. Hunderte deutsche Staatsbedienstete müssen Russland deshalb verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2023 15:00 Uhr