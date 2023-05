Kurzmeldung ein/ausklappen Vier Millionen Heizungen erreichen 2024 Alter der Austauschpflicht

Berlin: Nach Angaben der Bundesregierung werden 2024 bereits rund vier Millionen Öl- und Gas-Heizungsanlagen von Wohngebäuden in Deutschland das Alter der gesetzlichen Austauschpflicht von 30 Jahren erreichen. Das geht aus einer Antwort auf ein Schreiben der Unionsfraktion hervor, über die die Augsburger Allgemeine berichtet. Demnach überschreiten rund 1,9 Millionen Ölheizungen und 2,1 Millionen Gasheizungen die Altersschwelle im bisherigen Gebäudeenergiegesetz. Allerdings müsse nur ein Teil davon wegen zahlreicher Ausnahmen in dem Gesetz tatsächlich ausgetauscht werden, erklärte die Bundesregierung. Der Unions-Energieexperte Jung warnt angesichts der hohen Zahlen vor einem Ansturm auf neue Öl- und Gasheizungen. Der hohe Bestand an alten Heizungen zeige das Ausmaß des Handlungsbedarfs und der Verunsicherung einer großen Zahl an Wohnimmobilienbesitzern und Mietern, sagte Jung. Bundeswirtschaftsminister Habeck müsse jetzt an die Grundfesten seiner Wärme-Pläne, so der CDU-Politiker, allein mit dem Drehen an ein paar Schrauben des Heizungsentwurfs sei es nicht getan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2023 05:00 Uhr