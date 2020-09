Vier Messerstechereien innerhalb von zwei Stunden in Birmingham: Ein Toter und acht Verletzte

Nachrichtenarchiv - 06.09.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Birmingham: Vier Messerstechereien innerhalb von zwei Stunden haben in der britischen Stadt für Entsetzen gesorgt. Bei den Attacken in einem belebten Ausgehviertel gab es in der Nacht einen Toten und acht Verletzte. Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen und wertet zahlreiche Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Über das Motiv des Täters wissen die Ermittler noch nichts. Die Behörden gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass er seine Opfer zufällig auswählte. Auf einen terroristischen oder rassistischen Hintergrund oder Bandenkriminialität deute derzeit nichts hin. In der Nähe eines Tatorts fand die Polizei ein Messer in einem Gully. Ein Augenzeuge beschrieb den Angreifer in einem Interview des Senders Sky News als schwarz gekleideten Mann zwischen 20 und 25 Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2020 19:00 Uhr