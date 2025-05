Vier Menschen sterben nach Überschwemmungen in Australien

Canberra: Die schweren Überschwemmungen im Osten Australiens haben inzwischen vier Menschen das Leben gekostet. Wie die Behörden mitteilten, wurden in den Hochwassergebieten deren Leichen geborgen. Weil das Wasser mittlerweile zurückgeht, bereiten sich Bergungsmannschaften auf einen großen Rettungseinsatz vor. Dem Katastrohenschutz zufolge sind noch immer 50.000 Menschen von den Fluten eingeschlossen. In Teilen des Bundesstaates New South Wales hat es an drei Tagen so viel geregnet wie sonst in einem halben Jahr. Wissenschaftlern zufolge führt der Klimawandel in Australien zu häufigeren und heftigeren Extremwetterereignissen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 06:00 Uhr