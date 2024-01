Vier Menschen sterben nach Brand in Klinik in Uelzen

Uelzen: Nach dem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt ist die Zahl der Toten auf vier gestiegen. Nach Angaben der Polizei verstarben drei Menschen noch am Unglücksort. Ein weiteres Opfer erlag seinen Verletzungen später in einer Klinik. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer im dritten Stock der Klinik in Uelzen ausgebrochen. Viele Patienten konnten von den Einsatzkräften gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 11:15 Uhr