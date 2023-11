Vier Menschen sterben bei Absturz von Kleinflugzeug in Österreich

Grünau im Almtal: Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den österreichischen Bergen sind alle vier Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine verunglückte laut Polizei am Mittag im Gebiet des Kasbergs in Oberösterreich. Der Schnee erschwerte zunächst die Suche nach der verunglückten Maschine. Es dauerte zwei Stunden, bis das Wrack mit den vier Leichen entdeckt wurde. Über die Identität der Toten und die mögliche Unfallursache machte die Polizei bisher keine Angaben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 23:15 Uhr