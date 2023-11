Vier Menschen sterben bei Absturz von Kleinflugzeug in Österreich

Salzburg: Ein Kleinflugzeug ist auf dem Weg von Kroatien nach Salzburg in Österreich abgestürzt. Nach Angaben der Polizei kamen alle vier Menschen an Bord ums Leben, sie seien aber noch nicht identifiziert. Die Maschine sei gestern Nachmittag nahe Lintsching abgestürzt, etwa zwei Stunden nach dem Start in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 11:00 Uhr