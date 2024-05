Vier Menschen sind in Lebensgefahr nach Blitzeinschlag in Dresden

Dresden: Bei einem Blitzeinschlag am Elbufer in Dresden sind am Abend zehn Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Vier Menschen schweben in Lebensgefahr. Zwei Männer mussten reanimiert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Blitz war während eines Gewitters am Carusufer in der Nähe des Rosengartens eingeschlagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 02:00 Uhr