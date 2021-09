Vier Klimaaktivisten weiter im Hungerstreik vor Reichstagsgebäude

FDP zeigt sich auf Parteitag kämpferisch

Berlin: Mit einer Kampfansage an die politischen Gegner hat auch die FDP den Endspurt im Wahlkampf eingeläutet: Parteichef Lindner betonte in seiner Rede auf dem Parteitag, was die FDP ausschließe, seien Steuererhöhungen, eine Aufweichung der Schuldenbremse sowie einen Linksruck in Deutschland. Den Grünen warf er vor, ein Bullerbü aus Berlin machen zu wollen. Lindner betonte zudem, die Rentenpläne der SPD seien nicht finanzierbar. Der Union warf er eine zu starre Bürokratie vor. Mit Blick auf mögliche Koalitionen wies er die Forderung der Union an die Liberalen zurück, vor der Wahl eine Koalition mit SPD und Grünen auszuschließen. Man nehme keine Anweisungen von der Union entgegen, so Lindner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2021 18:00 Uhr