Vier Kleinkinder wurden bei Messerangriff in Annecy lebensgefährlich verletzt

Über Teile Frankens sind heftige Unwetter hinweggezogen

Nürnberg: In Bayern hat es am Nachmittag und Abend vielerorts heftige Gewitter gegeben. Nach jetzigem Stand traf es besonders Franken. In und um Nürnberg rückte die Feuerwehr 270 Mal wegen vollgelaufener Keller und Unterführungen aus. Außerdem schlugen Blitze in Häuser ein, und am Nürnberger Verkehrsknotenpunkt Plärrer offenbar auch in einen Stromkasten. Deshalb fielen dort Ampeln aus und Trambahnen blieben stehen. Beim Evangelischen Kirchentag wurden alle Veranstaltungen unter freiem Himmel stundenlang unterbrochen. Die Leitstelle Würzburg meldete bis zum Abend etwa 150 Einsätze. Betroffen ist vor allem der südliche Landkreis Main-Spessart. In den Ortschaften Birkenfeld und Tiefenthal mussten Radlader den Schlamm aus den Straßen schieben, wie unsere Korrespondentin vor Ort berichtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 21:45 Uhr