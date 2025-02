Vier Kanzlerkandidaten liefern sich Schlagabtausch

Berlin: Eine Woche vor der Bundestagswahl haben sich die vier Kanzlerkandidaten von SPD, Union, Grünen und AfD in einer TV-Runde einen heftigen Schlagabtausch zu zentralen politischen Fragen geliefert. Schwerpunkte lagen auf den Themen Wirtschaft, Ukraine und Migration. Im Streit über Abschiebungen nach Afghanistan machte Bundeskanzler Scholz von der SPD in der Viererrunde von RTL deutlich, dass er die irreguläre Zuwanderung nach Deutschland weiter reduzieren wolle. CDU-Chef Merz forderte die Bundesregierung auf, Gespräche mit den Taliban in Afghanistan über die Rückführung von Flüchtlingen aufzunehmen. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck betonte, dass die Taliban ein Terrorregime seien, mit dem kein Land diplomatische Beziehungen unterhalte. AfD-Chefin Weidel forderte eine bessere Sicherung der Grenzen.

