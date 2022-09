Vier Gebiet in der Ukraine stimmen über Beitritt zu Russland ab

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Vier Gebiete in der Ukraine wollen über einen Beitritt zu Russland abstimmen. Die Separatisten in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten des Landes kündigten Referenden ab kommendem Freitag an. Die Abstimmungen sollen bis Dienstag nächster Woche dauern. Im Süden der Ukraine wird in den von Russland kontrollierten Gebieten von Saporischja und in Cherson abgestimmt. Der ukrainische Außenminister Kuleba twitterte, weder die Pseudoreferenden noch die hybride Mobilmachung würden etwas ändern: Die Ukraine werde weiter ihr Gebiet befreien. Sein russischer Kollege Lawrow erklärte, es sei von Anfang das Ziel gewesen, dass die Völker selbst über ihr Schicksal entscheiden dürfen. - Die Ukraine und ihre Verbündeten vermuten hinter den Abstimmungen eine Reaktion auf die Erfolge, die die ukrainische Armee zuletzt errungen hat. Sie sprechen von Scheinreferenden.

