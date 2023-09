Vier deutsche Produktionen sind im Rennen um "International Emmys"

New York: Vier deutsche Produktionen gehen in das Rennen um die renommierten Fernsehpreise "International Emmys". Als "Beste Dramaserie" ist die Netflix-Historienserie "Die Kaiserin" über Elisabeth von Österreich nominiert. In der Kategorie "Dokumentation" kann sich die ARD-Produktion "Nazijäger - Reise in die Finsternis" Hoffnung auf einen International Emmy machen. Zu den weiteren möglichen Preisträgern zählen die KiKa-Dokureihe "Triff... Anne Frank" und der Deutsche-Welle-Beitrag "Klassik unterm Hakenkreuz". Die "International Emmys" für nicht-amerikanische Fernsehproduktionen werden im November in insgesamt 14 Kategorien verliehen.

