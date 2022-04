Vier Busse mit Zivilisten haben Mariupol verlassen

Nachrichtenarchiv - 21.04.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Inmitten heftiger Kämpfe haben am Morgen vier Busse mit Zivilisten die belagerte ukrainische Hafenstadt verlassen können. Nach Angaben der stellvertretenden Ministerpräsidentin Wereschtschuk sollen die Evakuierungen den ganzen Tag über fortgesetzt werden. Gestern hatte sich das russische Militär nicht an eine eigentlich vereinbarte Feuerpause gehalten. Deshalb waren die Evakuierungen abgebrochen worden. Die strategisch wichtige Stadt am Asowschen Meer steht nach fast zwei monatiger Belagerung kurz davor, unter russische Kontrolle zu fallen. Die ukrainischen Verteidiger, die sich zusammen mit Zivilisten in einem Stahlwerk verschanzt hatten, wollen sich offenbar ergeben.- Außerdem hat Russland seine Kontrolle über die ukrainische Region Luhansk im Osten des Landes erheblich ausgeweitet. Nach Angaben des Gouverneurs hat Russland seinen Einflussbereich dort im Laufe des Kriegs verdoppelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 09:00 Uhr