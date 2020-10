Vier Bundesländer kippen Beherbergungsverbot - Bayern bleibt dabei

Nachrichtenarchiv - 15.10.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Saarbrücken: Der Druck auf die bayerische Staatsregierung wächst, das Beherbergungsverbote für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots zurückzunehmen. Nach Sachsen hebt nun auch das Saarland das Beherbergungsverbot wieder auf. In Baden-Württemberg und Niedersachsen haben Gerichte die Regelung heute außer Kraft gesetzt, weil diese unverhältnismäßig sei. Bayerns Ministerpräsident Söder bekräftigte am Nachmittag, vorest an der Bestimmung festzuhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2020 20:00 Uhr