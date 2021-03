Vier bayerische Städte ziehen Corona-Notbremse

Nachrichtenarchiv - 13.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: Wegen hoher Sieben-Tage-Inzidenzen kehren am Montag immer mehr bayerische Städte zu schärferen Corona-Regeln zurück. Nach Regensburg, Landshut und Straubing meldete inzwischen auch Fürth, dass der entscheidende Wert von 100 drei Tage in Folge überschritten wurde. Der Einzelhandel darf daher nur noch "Click and Collect" anbieten und private Treffen sind nur noch mit EINER haushaltsfernen Person erlaubt. Außerdem gelten wieder nächtliche Ausgangssperren. Zudem finden ab Montag wieder Distanzunterricht und ausschließlich Notbetreuung in den Kitas statt. Auch in anderen Kommunen wie Aschaffenburg und Nürnberg bleiben Schulen und Kitas weitgehend geschlossen. Kritisch bleibt die Lage auch im Osten und Nordosten Bayerns. Von Hof bis Passau weisen alle Kreise und kreisfreien Städte Inzidenzwerte über hundert auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2021 17:00 Uhr