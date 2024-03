Vier Astronauten kehren von der ISS zur Erde zurück

Cape Caneveral: Nach mehr als sechs Monaten im All haben vier Astronauten der Internationalen Raumstation ISS ihre Rückreise zur Erde angetreten. Sie verließen die ISS heute Früh in einer Dragon-Raumkapsel des US-Unternehmens SpaceX. An Bord sind eine Amerikanerin, ein Däne, ein Japaner und ein Russe. Die Raumkapsel soll am Vormittag vor der Küste Floridas landen. Die US-Astronautin würdigte die internationale Partnerschaft. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist die ISS einer der wenigen Bereiche, in denen Russland und die USA noch zusammenarbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 07:00 Uhr