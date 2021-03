Vielflieger-Daten wurden weltweit gehackt

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Hacker haben die Daten von Millionen Menschen erbeutet, die bei Vielfliegerprogrammen mitmachen. Sie knackten das Programm eines IT-Dienstleisters, der nach eigenen Angaben weltweit nahezu für die gesamte Luftfahrt-Branche zuständig ist. Laut Lufthansa sind allein bei ihrem Vielflieger-Programm Miles and More rund 1,3 Millionen Kunden betroffen. Demnach sind dort ausschließlich Informationen zum Statuslevel und zu Namen entwendet worden - keine weiteren persönlichen Daten, wie zum Beispiel E-Mailadressen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 16:15 Uhr