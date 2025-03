Viele Wolken, etwas Sonne und vereinzelt Regen bei 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, nur in Teilen Frankens und der Oberpfalz auch Sonne. Örtlich Regen, im höheren Bayerischen Wald Schnee. Lebhafter Wind bei 3 bis 9 Grad. In der Nacht meist wolkig, vereinzelt Regen oder Schnee. Abkühlung auf plus 4 bis minus 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden und in der Mitte Bayerns meist bewölkt, gelegentlich Regen, in höheren Lagen auch mal Schnee. Sonst oft sonnig. Am Montag Sonne und Wolken, am Dienstag viel Sonne bei 2 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 15:00 Uhr