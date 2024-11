Viele Weihnachtsmärkte öffnen ihr Pforten

Einen Tag nach Totensonntag eröffnen heute viele Weihnachtsmärkte ihre Pforten: Unter anderem der Markt vor dem Schloss Charlottenburg in Berlin, der Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathaus, der Frankfurter Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg und der Christkindlmarkt in München. Der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt beginnt erst am Freitag mit dem Prolog des Christkinds vom Balkon der Frauenkirche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2024 04:00 Uhr