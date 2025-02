Viele Warnwesten reflektieren laut ADAC nicht ausreichend

München: Viele Warnwesten reflektieren nicht ausreichend. Wie der ADAC in einer Untersuchung festgestellt hat, erfüllen nur zehn von insgesamt 25 getesteten Westen die Sicherheitsstandards. Besonders schlecht ist das Ergebnis bei Westen, die im Online-Handel angeboten werden. Anstatt des Reflektorstreifens sei manchmal nur ein grauer Kunststoff-Streifen aufgenäht. Der ADAC empfiehlt, Westen zu Hause mit einer Taschenlampe zu testen. - In Deutschland muss in jedem Fahrzeug mindestens eine Warnweste im Auto vorhanden sein. Der Verkehrsclub empfiehlt, für jeden Insassen eine Warnweste dabei zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 09:00 Uhr