Viele Verletzte bei schwerer Explosion in Beirut

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Bei einer schweren Explosion in Beirut sind nach Aussage des libanesischen Roten Kreuzes sehr viele Menschen verletzt worden. Örtliche Medien zeigten Bilder von unter Trümmern feststeckenden Menschen. Augenzeugen schilderten, wie Verwundete und möglicherweise auch Leichen abtransportiert wurden. Sicherheitskreisen zufolge ereignete sich die Explosion in dem Teil des Hafens der Hauptstadt, in dem sich Lagerhäuser befinden, auch für Feuerwerkskörper. Die Wucht der Explosion ließ Fenster bersten, drückte Türen ein und richtete auch in mehreren Kilometern Entfernung noch Schäden an. Über der Stadt war eine hohe Rauchwolke zu sehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 19:00 Uhr