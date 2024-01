Viele Tote wegen eisiger Temperaturen in den USA

Washington: Innerhalb weniger Tage sind in den USA dutzende Menschen wegen der Kälte ums Leben gekommen. Das berichten mehrere Medien. Aktuell zieht über weite Teile der Vereinigten Staaten eine Kaltfront hinweg - wegen starker Winde fiel die gefühlte Temperatur mancherorts auf bis zu minus 40 Grad. Nach einer Erhebung des Senders NBC gab es mindestens 59 wetterbedingte Todesfälle in verschiedenen Bundesstaaten. Alleine in Tennessee starben demnach 17 Menschen. In Oregon wurden drei Personen durch eine Stromleitung getötet, die ein Sturm heruntergerissen hatte. Mit den extrem niedrigen Temperaturen dürfte es Prognosen zufolge spätestens Mitte der Woche vielerorts vorbei sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 22:45 Uhr