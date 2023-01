Viele Tote nach Selbstmordanschlag im pakistanischen Peshawar

Nachrichtenarchiv - 30.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peshawar: Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Moschee in der pakistanischen Millionenstadt sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Die Polizei spricht zudem von gut 90 Verletzten. Da das Gebäude durch die Explosion weitgehend einstürzte, wird noch mit vielen Opfern unter den Trümmern gerechnet. Laut Polizei hatte der Selbstmordattentäter seine Sprengstoffweste gezündet, als sich mehr als 150 Gläubige zum Mittagsgebet in der Moschee in Peshawar aufhielten. - Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Es wird aber vermutet, dass die pakistanische Taliban dafür verantwortlich ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2023 12:00 Uhr