Viele Tote bei Großbrand in Johannesburg

Johannesburg: Bei einem Großbrand in der südafrikanischen Metropole sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Laut Medienberichten gibt es mindestens 58 Tote - andere Quellen berichten von 63 Todesopfern. Mehr als 40 weitere Menschen wurden verletzt. Laut dem Sprecher der Rettungsdienste war das Haus, in dem das Feuer ausbrach, eine Art inoffizielle Unterkunft für Obdachlose, die dort ohne Mietvertrag lebten. Such- und Rettungstrupps seien noch im Einsatz. Zeugen zufolge könnten bis zu 200 Menschen in dem Haus gelebt haben. Das Feuer ist den Behörden zufolge weitgehend gelöscht, allerdings dringt immer noch Qualm aus dem Haus im Stadtzentrum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 09:15 Uhr