Viele Tote bei Anschlag auf Moschee im Norden Afghanistans

Müller hält Wiederholung der Wahlen in Berlin nicht für nötig

Berlin: Trotz der Pannen am Wahltag in der Bundeshauptstadt hält der Senat eine Wiederholung nicht für erforderlich. Wie der Regierende Bürgermeister Müller sagte, waren die Fehler vom 26. September nicht mandatsrelevant oder wahlfälschend gewesen. Deshalb sei auch keine neue Stimmabgabe nötig. Müller kündigte außerdem schnelle Konsequenzen an. In den nächsten Wochen müssten die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass es bei den nächsten Wahlen in Berlin einen reibungslosen Ablauf gibt. Wegen fehlender oder falscher Stimmzettel sowie langer Warteschlangen vor einigen Wahllokalen hatte die Landeswahlleiterin ihren Posten geräumt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2021 16:00 Uhr