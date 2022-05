Viele Studenten leben in Armut

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Fast ein Drittel aller Studierenden in Deutschland lebt in Armut. Das geht aus einer Studie des Paritätischen Wolfahrtsverbandes hervor. Besonders hoch ist der Anteil demnach bei jenen, die alleine leben. 80 Prozent sind in dieser Gruppe betroffen. Arme Studierende hätten im Schnitt nur 800 Euro im Monat zur Verfügung, das liege deutlich unter der Armutsgrenze, so der Veband. Betroffen sind auch viele Studierende, die Bafög bekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.05.2022 11:15 Uhr