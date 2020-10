Viele Städte und Landkreise in Bayern überschreiten Corona-Grenzwerte

Nachrichtenarchiv - 17.10.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Nachmittag die Liste mit den Kommunen veröffentlicht, die derzeit die Corona-Grenzwerte überschreiten. Wie auf der Internetseite des Ministeriums mitgeteilt wurde, sind mittlerweile fast die Hälfte der kreisfreien Städte und Landkreise betroffen. Dort liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei mehr als 35 oder mehr als 50 innerhalb von sieben Tagen. Am höchsten ist der Wert im Landkreis Berchtesgadener Land, gefolgt von der Stadt Weiden in der Oberpfalz. Bei einer Überschreitung der Grenzwerte gelten automatisch strengere Regeln, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder eine längere Sperrstunde für die Gastronomie. Die aktuellen Zahlen will das bayerische Gesundheitsministerium ab sofort immer um 15 Uhr auf seiner Homepage veröffentlichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2020 22:00 Uhr