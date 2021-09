Viele Städte beteiligen sich an Earth Night

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am Abend sind in vielen Städten in Deutschland und Europa die Lichter ausgegangen, um auf die Probleme durch Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen. Auch Städte in Bayern beteiligen sich. In München wurden auf 32 Gebäuden die Strahler abgeschaltet. So liegen das Maximilianeum im Dunkeln und das Siegestor. Nürnberg stellte 800 Scheinwerfer aus. In Würzburg und Hof gingen die Lichter an den Rathäusern aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 22:00 Uhr