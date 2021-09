Viele Spitzenpolitiker geben Stimme zur Bundestagswahl ab

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Viele Spitzenpolitiker haben ihre Stimme für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag abgegeben. Darunter waren die Anwärter auf das Kanzleramt von SPD und Union, Scholz und Laschet. Grünen-Kandidatin Baerbock ging in ihrem Walhlkreis in Potsdam ins Wahllokal. Auch CSU-Chef Söder hat in Nürnberg gewählt. Bundespräsident Steinmeier gab seine Stimme in Berlin ab. Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet. Bundesweite Zahlen zur Beteiligung liegen noch nicht vor, mehrere Städte melden aber, dass sie höhere Werte verzeichnen als zum selben Zeitpunkt vor vier Jahren. So beispielsweise Hamburg, wo bis 11 Uhr über 50 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt haben. Laut Landeswahlleiter ist das auch auf Briefwahl zurückzuführen. In München hatten bis um 11 Uhr bereits etwa 60 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Inzwischen hat der Ältestenrat beschlossen, dass der neue Bundestag am 26. Oktober zum ersten Mal tagen soll.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.09.2021 15:00 Uhr