Viele Seniorenheime haben kein Internet

Berlin: Viele Seniorenheime haben immer noch kein Internet. Das beklagt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Ihre Vorsitzende Görner sagte der dpa, seit 2017 verlange ihr Verband, in allen Heimen WLAN zur Verfügung zu stellen. Es gehe dabei oft um Menschen, die bettlägerig oder in ihrer Mobilität eingeschränkt seien. Sie hätten ein Recht darauf, mit ihren Familien und Freunden in Kontakt zu bleiben, so Görner.

