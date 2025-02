Viele Schulkinder in Deutschland sind krank

Berlin: Von der aktuellen Krankheitswelle in Deutschland sind ungewöhnlich viele Schulkinder betroffen. Laut Robert Koch-Institut leidet derzeit fast jedes sechste Kind im Alter zwischen 5 und 14 Jahren an einer Atemwegserkrankung. Das sind deutlich mehr als zu Beginn des vergangenen Jahres. Auch die Zahl der schweren Verläufe hat sich demnach bei Schulkindern deutlich erhöht. Das RKI spricht von einer Verdreifachung. Ein Großteil der Kinder, die ins Krankenhaus kamen, wurde wegen einer Grippe-Diagnose eingewiesen. Der hohe Krankenstand macht sich auch an den Schulen bemerkbar. Wie der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Düll, mitteilte, fehlen in jeder Klasse etwa drei Schüler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2025 07:00 Uhr