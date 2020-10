Viele Schüler haben durch Fernunterricht laut Präsident des Bundeslehrerverbands Defizite

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Der Fernunterricht in der Corona-Krise hat bei den Schülern Spuren hinterlassen. Das sagte der Präsident des Bundeslehrerverbandes, Meidinger. Man müsse feststellen, dass alle Schüler Defizite aus der ersten Phase der Corona-Pandemie mitbringen würden, so Meidinger im ZDF. Einige von ihnen seien sogar massiv abgehängt worden. Meidinger beklagte, dass der Fernunterricht teilweise gar nicht richtig stattgefunden habe. Nun werde versucht, die betroffenen Kinder etwa durch freiwilliges Lernen am Nachmittag wieder nach vorn zu bringen. Diese Angebote würden von einem beträchtlichen Teil der Schüler mit großem Aufholbedarf aber nicht wahrgenommen, so Meidinger. Für die Lehrer sei es eine knifflige Aufgabe, gleichzeitig Lerndefizite zu beheben und den Stoff des neuen Schuljahrs zu vermitteln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 12:00 Uhr