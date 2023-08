Viele Regionen im Süden Bayerns rechnen mit Hochwasser

München: Wegen des Dauerregens wächst in mehreren Regionen im Süden Bayerns die Hochwassergefahr. Steigende Pegelstände werden derzeit vor allem am Inn beobachtet. In Wasserburg rechnen die Behörden in den kommenden Stunden mit der höchsten Meldestufe. In der Stadt wurden mehrere Straßen gesperrt. Auch andernorts sind Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden und gelten Warnungen, wie in Mühldorf am Inn, sowie im Landkreis und in der Stadt Rosenheim. In Passau rechnet die Stadt morgen Nachmittag mit einem Höchststand von Inn und Donau. Dort wurde bislang der Innkai gesperrt, weitere Straßensperrungen werden vorbereitet. In Österreich melden die Bundesländer Vorarlberg, Salzburg und Tirol sehr hohe Pegelstände der Flüsse und vielerorts Überschwemmungen. Bahnstrecken sind nicht befahrbar, zahlreiche Brücken wurden sicherheitshalber gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 23:00 Uhr