Viele queere Menschen erleben Diskriminierung

München: Die große Mehrheit der Menschen mit nicht-heterosexueller Orientierung hat schon mal Diskriminierung erlebt. Eine Studie unter 2.000 Menschen mit homosexueller, bisexueller, ungeklärter oder asexueller Identität kam zu dem Ergebnis, dass 94 Prozent mindestens einmal Diskriminierung erlebt haben. Dabei geht es oft um Erlebnisse an Schulen. Der Bayerische Jugendring, der die Untersuchung in Auftrag gegeben hat, und das Jugendnetzwerk Lambda Bayern sehen das von der Staatsregierung geplante Genderverbot an Schulen und Behörden deshalb kritisch. Wenn man gender-sensible Sprache abbaue oder verbiete, zeige das, wie wenig die Regierung an Inklusion denke, erklärte Lambda. Gender-sensible Sprache drücke die gesellschaftliche Vielfalt aus, betonte der Bayerische Jugendring.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 16:00 Uhr