Viele Praxen in Bayern öffnen am Montag wegen Ärzteprotest später

Parteien kämpfen vor Landtagswahl in Niedersachsen um letzte Stimmen

Hannover : Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen haben die Parteien mit Polit-Prominenz bei Abschlussveranstaltungen um Wählerstimmen geworben. CDU-Spitzenkandidat Althusmann, der SPD-Ministerpräsident Weil ablösen will, wurde am Abend von Parteichef Merz unterstützt. Bundesfinanzminister Lindner trat in gleich drei Städten auf. Die FDP muss laut Umfragen um den Verbleib im Landtag bangen. Zur Grünen- Abschlussveranstaltung in Hannover kamen Bundesfamilienministerin Paus und Parteichef Nouripour. Bundeskanzler Scholz spricht am Nachmittag zum Wahlkampfabschluss der SPD in Hannover. Am Sonntag sind rund 6 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Landtag in Niedersachsen zu wählen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2022 06:00 Uhr