Viele Pflegekräfte haben keine Corona-Prämie bekommen

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Viele Pflegekräfte in Altenheimen und Kliniken haben die versprochene Corona-Bonuszahlung in Höhe von 1.000 Euro offenbar nicht erhalten. Das steht in einem Bericht des Bundesrechnungshofs, der NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Das Auszahlungsverfahren sei fehler- und missbrauchsanfällig gewesen, schreiben die Prüfer. Dadurch hätten viele Einrichtungen die Prämie gar nicht erst beantragt. In anderen Einrichtungen sollen die Chefs das Geld zu Unrecht auch für sich selbst in Anspruch genommen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 08:00 Uhr