Viele Pflegebedürftige lassen sich Geld entgehen

Viele Pflegebedürfte in Bayern lassen sich offenbar bares Geld entgehen. Nach Angaben der Techniker-Krankenkasse haben im vergangenen Jahr nur etwa 36 Prozent der dort Versicherten die sogenannten "Entlastungsleistungen" in Anspruch genommen. Dieses monatliche Budget von 131 Euro steht allen Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad zu, wenn sie Zuhause gepflegt werden. Er wird bundesweit eher selten in Anspruch genommen - Bayern bildet das Schlusslicht.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 20.02.2025 20:00 Uhr