Viele Ostdeutsche fühlen sich benachteiligt

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Menschen in Ostdeutschland stehen der Politik kritischer gegenüber als im Westen. Im Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit ist von einer demokratiegefährdenden Grundskepsis vieler Ostdeutscher die Rede. In den neuen Ländern fühlt sich laut dem Bericht ein Drittel der Bürger als Menschen zweiter Klasse. In den alten Ländern ist es ein Viertel. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, sagte, man müsse es schaffen, die Menschen von Demokratie und Rechtsstaat zu überzeugen. Konkret schlug er vor, den Bürgern auf Augenhöhe zu begegnen und zu erklären, warum gewisse Dinge nicht funktionierten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 23:00 Uhr